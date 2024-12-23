Иммиграционная и таможенная служба США за год депортировала 572 граждан Узбекистана, что в 6,5 раза превышает показатель предыдущего года, когда было выслано 88 человек. Такие данные содержатся в отчете американского ведомства.

Рост числа депортаций объясняется увеличением миграционного потока из Центральной Азии. Многие мигранты используют сложные маршруты через страны Латинской Америки, такие как Мексика, Колумбия и Боливия. По оценкам американских властей, с 2021 по 2023 год около 13 600 узбекистанцев пытались попасть в США через мексиканскую границу.

В 2023 году на южной границе США было задержано свыше 50 000 граждан Центральной Азии. Ситуация вызвала усиление контроля и мер по депортации.

В феврале текущего года группа узбекистанцев подала иск против администрации президента Джо Байдена, обвиняя ее в незаконных депортациях. Однако исход судебного процесса пока неизвестен.

Сравнительно высокая цифра депортаций узбекистанцев даже превысила показатель для граждан России, которых за тот же период выслали 464 человека.

Граждане других стран Центральной Азии также оказались среди депортированных, но их число значительно меньше. Из США выслали 77 граждан Таджикистана, 69 — Кыргызстана, 23 — Казахстана и всего 5 — Туркменистана.

В целом за последний год из США было депортировано 271 484 иностранца, что почти вдвое больше показателя предыдущего года. Лидерами по числу депортированных остаются страны Латинской Америки, такие как Мексика, Гватемала и Гондурас.

Американские чиновники прогнозируют дальнейшее ужесточение миграционной политики с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Его администрация неоднократно подчеркивала необходимость жестких мер в отношении мигрантов.