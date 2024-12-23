Израильская армия провела наземную операцию в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа, в результате которой погибли и пострадали более 50 палестинцев. Как сообщили в пресс-службе правительства в Газе, армия ввела в эксклав 17 военных автомобилей и десятки солдат, совершив «ужасающие преступления».

Среди погибших много женщин и детей, отметили в правительстве. В ходе атаки израильская армия разрушила не менее 20 зданий в лагере Нусейрат.

Это уже пятая атака на район Аль-Джедид в лагере Нусейрат с 7 октября 2023 года. По данным правительства Газы, от повторяющихся атак в этом районе погибло более 100 человек.

Представители правительства сектора Газа обратились к международному сообществу с призывом принять меры против продолжающегося геноцида.

С 7 октября 2023 года в результате израильских атак в секторе Газа погибли 45 259 палестинцев, среди них 11 979 женщин и около 17 492 детей. Еще 107 627 человек получили ранения.

Под завалами остаются тела тысяч погибших. Целями атак становятся больницы, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры.