«Мы не боимся, потому что здесь царит только любовь. Любой, кто говорит, что здесь рождается конфронтация с кем-то, — это еще одна ложь среди многих других. Здесь царят только мир, любовь и свобода», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время митинга в Тбилиси.

Зурабишвили, чьи полномочия истекают 29 декабря, отказывается покидать президентский пост. Она аргументирует это так: парламентские выборы в октябре прошли с нарушениями, а значит, и решения правительства не могут быть легитимными. Она планирует оставаться президентом до тех пор, пока в стране не пройдет повторная избирательная кампания.

«Даю неделю на то, чтобы была назначена дата новых выборов», — предупредила она. Что произойдет, если правительство не выполнит это требование, неизвестно. Во время выступления ей отключили микрофон.

Власти сдаваться также не намерены. «29 декабря Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост, посмотрим, где она продолжит свою жизнь, за решеткой или без решетки. Думаю, ей хватит мудрости не нарушать нормы Уголовного кодекса», — пригрозил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Депутаты уже избрали президенту замену — им станет экс-футболист Михаил Кавелашвили.

Политические события в Грузии для многих стали неожиданностью. Правительство страны достаточно резко взяло антизападный курс, приняв весной законопроект об иностранном влиянии — аналог «иноагентов». Принятие документа дорого обошлось властям: на улицах несколько месяцев шли массовые протесты, а союзники по ЕС признали его в высшей степени недемократичным.

После прошедших в ноябре парламентских выборов разлад только усиливается. Руководство страны, в том числе лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, рискует оказаться под санкциями США и ЕС. Еще часть чиновников из МВД попали под западные ограничения из-за насилия на протестах. В Грузии не только не планируют расследовать эти обвинения, но и представят руководство МВД к государственной награде — вручат Орден Чести.

И вот опять...

События в Тбилиси невольно напоминают произошедшее в Минске, хотя и с некоторыми отличиями. Четыре года назад президентские выборы в Беларуси закончились массовыми протестами, международное сообщество не признало итоги избирательной кампании. В результате возник парадокс: западные страны приняли в качестве легитимного лидера Светлану Тихановскую, а реальные рычаги власти сохранил действующий лидер Александр Лукашенко.

Президент Грузии, в отличие от белорусского, не имеет серьезных полномочий. Он исполняет главным образом представительские и церемониальные функции. Однако Зурабишвили уже заявила, что намерена создать в том числе и техническое правительство, которое по замыслу должно работать до начала новых выборов в парламент.

«Акции протеста собирают около 200 тыс. человек. Как и в Беларуси, они жестко подавляются, — говорит TRT на русском политолог Ника Читадзе. — Если «Грузинская мечта» не выполнит требование граждан о проведении повторных выборов, то это приведет к определенному двоевластию. Часть людей будет поддерживать Зурабишвили, а другая — Кавелашвили. Один президент получит международное признание, а в сторону второго пойдет финансирование из бюджета».

Еще один белорусский сценарий, который может реализоваться в Грузии, — зависимость от Кремля. Если западные партнеры не признают и откажутся от сотрудничества с грузинским руководством, то у страны не останется другого выхода, кроме как идти по пути сближения с РФ. Ранее в депутат Госдумы по делам СНГ Константин Затулин уже предложил Тбилиси рассмотреть вариант со вступлением в Союзное государство.

«Если «Грузинская мечта» сохранит власть, то не будет другого выхода, кроме как усиливать сотрудничество с Россией. Страна окажется в изоляции от западного общества и будет стараться сблизиться с РФ и Китаем. С геополитической и идеологической точек зрения Тбилиси будет находиться в постсоветском пространстве. Другого варианта развития событий я не вижу», — подчеркивает Читадзе.

Нет какого-то одного механизма, чтобы в «Грузинской мечте» согласились с требованием граждан. Аналитики убеждены, что эффективным может быть только совокупность факторов: международная поддержка оппозиции, санкции и самое главное — на улицах не должны затихать протесты. В противном случае, по словам Читадзе, о перспективах евроинтеграции можно забыть на неопределенный срок.