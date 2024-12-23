Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала результаты расследования, выявившего систематическое применение насилия против этнических меньшинств в ходе гражданской войны в Судане. Исследователи задокументировали 79 нападений на представителей этнической группы нуба в период с декабря 2023 по октябрь 2024 года.

По данным правозащитников, нападения совершались бойцами Сил быстрой поддержки (СБП) или связанными с ними военизированными формированиями, которые с апреля 2023 года ведут борьбу с суданской национальной армией за контроль над страной.

«За 15 лет документирования нарушений в вооруженных конфликтах я никогда не сталкивалась с насилием такого масштаба, как это происходит в Судане», — заявила Белкис Вилле, заместитель директора отдела кризисов, конфликтов и вооружений HRW.

Исследование показало, что атаки происходили в регионе гор Нуба, граничащем с Южным Суданом, где около 700 000 человек в настоящее время укрываются в палатках из палок и брезента. Этот кризис с вынужденным перемещением гражданских лиц признан худшим в мире.

СБП имеют длительную историю нападений на этнические меньшинства. Группировка возникла из печально известных вооруженных формирований «Джанджавид», обвиняемой в геноциде и этнических чистках против неарабских общин в Дарфуре в 2003 году, когда было убито около 300 000 мирных жителей.

Недавний отчет ООН также обвинил СБП в попытках уничтожения неарабских групп в Дарфуре, особенно народности масалит, проживающей в западном Судане и восточном Чаде.

HRW призвала ООН и Африканский союз срочно направить миссию в Судан, который уже полтора года страдает от жестокого конфликта и является единственной страной в мире, где официально объявлен голод.

«У суданских жертв практически нет доступа к помощи, не говоря уже о возмещении ущерба или значимых усилиях по прекращению этих ужасных преступлений», — подчеркнула Вилле.