Талеб А., подозреваемый в нападении на рождественскую ярмарку в Магдебурге, был известен немецким властям как потенциальная угроза еще с 2015 года, сообщили СМИ в понедельник.

По данным МВД земли Мекленбург-Передняя Померания, местные власти информировали Объединенный антитеррористический центр о подозрительном поведении саудовца 6 февраля 2015 года. Поводом стали его угрозы в адрес медицинской ассоциации в 2013 году и местных властей города Штральзунд год спустя.

50-летний Талеб А., подозреваемый в теракте, унесшем жизни пяти человек и ранившем более 200, угрожал совершить действия, которые привлекут международное внимание. В воскресенье стало известно, что Саудовская Аравия также предупреждала Германию о подозреваемом в ноябре 2023 года.

Нападавший приехал в Германию в 2006 году и работал психиатром в городе Бернбург. Он известен своими антиисламскими взглядами и поддержкой крайне правых движений. В социальных сетях он выражал обеспокоенность ростом влияния ислама в Германии, поддерживал ультраправую партию «Альтернатива для Германии» и публиковал материалы в поддержку сионизма.

30 декабря Бундестаг проведет специальное заседание, посвященное трагедии в Магдебурге, где будут обсуждаться вопросы безопасности и работы разведслужб.