Израиль впервые взял на себя ответственность за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. О причастности публично заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, когда обращался к йеменским хуситам с угрозами поступить с их руководством так же, как это было прежде с ХАМАС и «Хезболлой».

«Мы нанесем удар по стратегической инфраструктуре хуситов и оставим их без лидеров. Так же, как мы поступили с Ханией, [Яхьей] Синваром и [Хасаном] Насраллой в Тегеране, Газе и Ливане, мы поступим и в Ходейде и Сане,», — отметил Кац.

Хания был убит в июле этого года в Тегеране после участия в инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкияна. Согласно сообщениям Middle East Eye, свидетели видели, как в здание, где находился Хания, попал снаряд.

Эта операция стала ударом по авторитету Ирана, поскольку Хания был убит в охраняемом гостевом доме Революционной гвардии Ирана.

Хания был главным переговорщиком ХАМАС и считался человеком умеренных взглядов — более открытым для заключения сделки с Израилем и работы над послевоенным управлением Газой. Его убийство произошло в тот момент, когда Израиль и ХАМАС вели непрямые переговоры. Процесс зашел в тупик, а Израиль продолжает усиливать военное присутствие в Газе.