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В Ростовской области атакован аэродром
Местные власти сообщили о двух сериях воздушных атак на аэродром в Миллерово, который Украина называет «стратегическим объектом»
В Ростовской области атакован аэродром
Фото: скриншот / Others
24 декабря 2024 г.

В Ростовской области атакован военный аэродром в Миллерово. Об этом вечером в понедельник сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. По его утверждениям, системы ПВО перехватили восемь беспилотников неподалеку от аэродрома. В Минобороны РФ уточнили, что сбитых БПЛА было девять. О пострадавших не сообщалось.

Утром Слюсарь написал об очередных беспилотниках в той же части региона: «За ночь в Миллеровском и Тарасовском районах уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы еще 4 БПЛА. Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется. Угроза беспилотной опасности в Ростовской области сохраняется».

Местные телеграм-каналы пишут, что в Миллерово в результате атаки вспыхнул пожар, повреждено здание казачьего кадетского техникума, а из общежитий были эвакуированы студенты. Также сирены воздушной тревоги прозвучали в Таганроге и Ростове-на-Дону.

Руководитель украинского Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко назвал аэродром стратегическим объектом, использующимся для поддержки российской армии на востоке и юге Украины.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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