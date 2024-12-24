В Ростовской области атакован военный аэродром в Миллерово. Об этом вечером в понедельник сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. По его утверждениям, системы ПВО перехватили восемь беспилотников неподалеку от аэродрома. В Минобороны РФ уточнили, что сбитых БПЛА было девять. О пострадавших не сообщалось.

Утром Слюсарь написал об очередных беспилотниках в той же части региона: «За ночь в Миллеровском и Тарасовском районах уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы еще 4 БПЛА. Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется. Угроза беспилотной опасности в Ростовской области сохраняется».

Местные телеграм-каналы пишут, что в Миллерово в результате атаки вспыхнул пожар, повреждено здание казачьего кадетского техникума, а из общежитий были эвакуированы студенты. Также сирены воздушной тревоги прозвучали в Таганроге и Ростове-на-Дону.

Руководитель украинского Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко назвал аэродром стратегическим объектом, использующимся для поддержки российской армии на востоке и юге Украины.