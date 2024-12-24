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Зеленский признался, что предлагал словакам деньги
Президент Украины обвинил словацкого премьера в подрыве энергетической безопасности Европы и подтвердил, что предлагал его стране компенсацию за убытки из-за решения Киева прекратить транзит газа из РФ
Зеленский признался, что предлагал словакам деньги
Владимир Зеленский / Фото: пресс-служба Евросовета / Others
24 декабря 2024 г.

Киев предлагал Словакии компенсировать убытки от прекращения транзита российского газа через территорию Украины, а также наладить альтернативные поставки топлива из Евросоюза. Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг эти предложения.

«Мы дали ему предложение и по возможной компенсации для словаков — именно для словаков — потерь от российского транзита, и по альтернативам по транзиту — любого другого газа, не российского, по запросу Еврокомиссии. Мы готовы были это делать. Фицо не захотел компенсации для словаков. И не хочет сотрудничать с Еврокомиссией. По какой-то причине он считает Москву более выгодной», — пишет украинский лидер на Х.

Зеленский обвинил словацкого лидера в наличии теневых соглашений с Владимиром Путиным и в действиях, продиктованных корыстью. «Это либо торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман», — добавил Зеленский.

Фицо накануне заявлял, что «никогда» не поддержит членство Украины в НАТО, а также говорил о предложении Киева выделить 500 млн евро из замороженных российских активов в обмен на зеленый свет на вступления в альянс.

22 декабря словацкий премьер посетил Москву и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно официальной информации с обеих сторон, лидеры обсуждали транзит российских нефти и газа, а также продолжающуюся российско-украинскую войну.

Зеленский также обвинил Фицо в подрыве энергетической безопасности ЕС, указывая на стремления поддержать Москву. «[Он] хочет помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы, а это значит, что он хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу», — заявил украинский лидер.

Срок действия текущего контракта на транзит газа между Россией и Украиной истекает 1 января 2025 года, и продлевать его Киев не планирует. Украина — совместно с Польшей — работает над созданием Восточно-Европейского газового хаба, который обеспечит новые маршруты поставок топлива для Европы, о чем ранее сообщил замглавы Минэнерго Украины Николай Колесник.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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