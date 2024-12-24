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Взрыв на заводе в Турции
В результате взрыва в цехе по производству взрывчатых веществ в провинции Балыкесир погибли 12 человек, еще четверо пострадали
Взрыв на заводе в Турции
Взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ в Балыкесире / Фото: АА / Others
24 декабря 2024 г.

Взрыв на предприятии по производству взрывчатых веществ в западной турецкой провинции Балыкесир унес жизни 12 человек. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на местные власти во вторник.

По информации министра внутренних дел Али Ерликая, в результате инцидента также пострадали четыре человека. Губернатор провинции Исмаил Устаоглу уточнил, что взрыв произошел в цехе по производству капсюлей, причины происшествия устанавливаются. В результате взрыва здание обрушилось.

«Я глубоко опечален гибелью 12 наших братьев в результате взрыва на оружейной фабрике в районе Кареси Балыкесира. Мы распорядились немедленно начать всестороннее расследование и находимся в контакте со всеми соответствующими учреждениями, начиная с губернатора Балыкесира», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На место происшествия были направлены экстренные службы, включая медиков и пожарных. Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил о начале расследования, отметив, что прокуратура Балыкесира назначила одного заместителя главного прокурора и четырех прокуроров для контроля за ходом дела.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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