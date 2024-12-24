Комитет по этике Палаты представителей США опубликовал в понедельник доклад, в котором обвинил бывшего конгрессмена от Флориды Мэтта Гетца в нарушении правил Конгресса, включая оплату секс-услуг, употребление наркотиков и препятствование расследованию.

Согласно докладу, Гетц потратил 90 тыс. долларов на оплату услуг 12 женщин, значительная часть которых, по мнению комитета, была связана с сексуальными услугами или наркотиками. Кроме того, комиссия нашла «существенные доказательства» того, что Гетц вступал в интимную связь с 17-летней девушкой, будучи конгрессменом.

В докладе отмечается, что одна из жертв, обозначенная как «Жертва А», дважды вступала в интимную связь с Гетцем на вечеринке в 2017 году, когда была несовершеннолетней, получив за это 400 долларов. На тот момент девушка только закончила предпоследний класс школы.

«Иногда я отправлял деньги женщинам, с которыми встречался, — написал Гетц в соцсетях перед публикацией доклада. — Это смущает, хоть и не является преступлением, что раньше я, вероятно, слишком много развлекался, пил и курил. Теперь я живу другой жизнью».

Гетц, отрицающий все обвинения, покинул Конгресс в прошлом месяце после того, как был выбран избранным президентом Дональдом Трампом на пост генерального прокурора. Позже он снял свою кандидатуру из-за сложностей с утверждением в Сенате.