Палестинский подросток был убит израильскими военными во вторник во время рейда в оккупированном Западном берегу, сообщают местные СМИ.

По словам очевидцев, израильские силы вместе с бульдозерами вошли в лагерь беженцев Тулькарм на севере Западного берега, что спровоцировало столкновения с местными жителями. Официальное агентство Wafa подтвердило гибель подростка от израильского огня.

Свидетели сообщают, что израильская армия разместила снайперов на крышах, в то время как бульдозеры приступили к разрушению инфраструктуры и имущества в лагере. Военные также провели рейды в других районах оккупированной территории, включая Наблус и Рамалла, для задержания «разыскиваемых» палестинцев.

С начала войны в Газе 7 октября 2023 года израильские военные усилили регулярные рейды на Западном берегу. По данным Министерства здравоохранения, в результате действий израильской армии на оккупированной территории погибли не менее 825 палестинцев и более 6500 получили ранения.

Эскалация происходит после исторического решения Международного суда ООН в июле, который признал десятилетнюю оккупацию Израилем палестинских земель «незаконной» и потребовал эвакуации всех существующих поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.