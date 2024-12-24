ПОЛИТИКА
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Турция поможет Сирии с электроснабжением
Министр энергетики Турции объявил о скорой отправке делегации в Сирию для оценки энергетической инфраструктуры и возможной помощи
Турция поможет Сирии с электроснабжением
В разрушенных режимом Башара Асада и его союзниками кварталах Дамаска местные жители пытаются наладить жизнь среди руин, переживая одновременно печаль и радость, но не теряя надежды на будущее / Фото: АА / Others
24 декабря 2024 г.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар объявил о планах направить делегацию в Сирию для изучения состояния энергетической и электрической инфраструктуры страны.

«Главная проблема в стране, связанная с энергетикой, — это электричество. Будет разработана формула для ее решения», — заявил Байрактар после заседания кабинета министров в президентском комплексе.

Министр также отметил возможность оказания помощи Ливану, напомнив о недавнем обращении премьер-министра Наджиба Микати о проблемах с электроснабжением. «В ближайшее время могут быть проведены работы по поставкам электроэнергии и для Ливана», — добавил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул намерение страны поддерживать сирийский народ всеми доступными политическими, дипломатическими, экономическими и военными средствами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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