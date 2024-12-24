Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар объявил о планах направить делегацию в Сирию для изучения состояния энергетической и электрической инфраструктуры страны.

«Главная проблема в стране, связанная с энергетикой, — это электричество. Будет разработана формула для ее решения», — заявил Байрактар после заседания кабинета министров в президентском комплексе.

Министр также отметил возможность оказания помощи Ливану, напомнив о недавнем обращении премьер-министра Наджиба Микати о проблемах с электроснабжением. «В ближайшее время могут быть проведены работы по поставкам электроэнергии и для Ливана», — добавил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул намерение страны поддерживать сирийский народ всеми доступными политическими, дипломатическими, экономическими и военными средствами.