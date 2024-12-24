Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник вновь дал показания в суде в Тель-Авиве в рамках коррупционного дела, известного как «Дело 4000». Это уже шестое заседание, в котором он лично принимает участие, сообщает израильский телеканал Channel 12.

Дело касается обвинений в предоставлении регуляторных преференций Шаулю Эловичу, бывшему владельцу телекоммуникационной компании Bezeq и новостного портала Walla, в обмен на благоприятное освещение деятельности Нетаньяху и его супруги. Однако премьер и его адвокаты пытаются доказать, что Walla занимала враждебную позицию по отношению к Нетаньяху, а их отношения с Эловичем не были чем-то исключительным, а лишь частью взаимодействия с ключевыми фигурами израильской экономики.

Нетаньяху сталкивается с обвинениями в трех отдельных делах о коррупции, зарегистрированных против него в 2019 году: «Дело 1000», «Дело 2000» и «Дело 4000». Среди обвинений — взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием. Сам премьер отвергает все обвинения.

Судебный процесс против Нетаньяху начался 24 мая 2020 года. Он стал первым действующим главой правительства Израиля, выступившим в суде в качестве обвиняемого. Согласно израильскому законодательству, он не обязан покидать пост до тех пор, пока его вина не будет доказана в Верховном суде.

Помимо судебных тяжб внутри страны, Нетаньяху сталкивается с обвинениями Международного уголовного суда (МУС) в военных преступлениях из-за кампании в секторе По данным палестинского Минздрава, там в результате 14 месяцев израильской агрессии погибли более 45 тыс. человек, преимущественно женщины и дети. МУС в ноябре выпустил ордер на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.