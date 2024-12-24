Федеральное правительство Германии в последние недели года одобрило экспорт оружия в Израиль на сумму более €30 млн. В общей сложности за год ФРГ, несмотря на растущую международную критику из-за ситуации в Газе, разрешила экспорт вооружений в Израиль на сумму свыше €160 млн. Эти данные представлены в ответе Министерства экономики на запрос депутатов от левых партий.

Интересные подробности содержатся в данных, предоставленных ведомством министра Роберта Хабека. За последние двенадцать месяцев правительство Германии удовлетворило многие запросы Израиля, однако не предоставило никаких товаров, классифицируемых как боевые вооружения, таких как артиллерийские снаряды или танковая амуниция.

По данным журнала Spiegel, правительство Нетаньяху весь год просило именно такие виды вооружений. Однако Берлин пока не дал на это разрешения.

Тем не менее, немецкие поставки играют важную роль для военной инфраструктуры Израиля. Например, трансмиссии для израильских танков Merkava производятся в Германии. После того как Тель-Авив в начале 2024 года запросил новые системы от компании Renk, Берлин медлил с их продажей. Однако после давления со стороны США все же разрешил их поставки. Но прежде немецкое правительство формально потребовало от Израиля заверений, что эти товары будут использоваться исключительно в рамках международного права.

Депутаты из левого «Союза Сара Вагенкнехт» резко раскритиковали эти поставки. Они добавили, что вместо экспорта все большего числа вооружений в Украину или Израиль нужны дипломатия и переговоры для разрешения конфликтов.

Согласно статистике Министерства экономики, в 2023 году общий объем немецкого оружейного экспорта составил более €13 млрд, из которых €8 млрд пришлись на боевые вооружения, а остальное — на прочую военную продукцию. При этом 62% всех поставок, или около €8 млрд, составила военная помощь Украине.