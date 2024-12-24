Дональд Трамп всерьез настроился вывести США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и намерен сделать это в первый же день работы новой администрации, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Эксперты предупреждают, что этот шаг может нанести «катастрофический» удар по глобальному здравоохранению, поскольку США остаются крупнейшим спонсором организации.

Члены команды сообщили, что планируют заявить о выходе 20 января, в день инаугурации Трампа. Этот шаг лишит ВОЗ крупнейшего донора, который покрывает около 16% ее финансирования, что ослабит способность организации реагировать на мировые кризисы, включая пандемии.

«Америка оставит огромную брешь в глобальном финансировании здравоохранения, и я не вижу, кто может ее заполнить», — заявил профессор глобального здоровья Лоуренс Гостин из Джорджтаунского университета. Он добавил, что выход «с первого дня» будет «катастрофой» для мировой системы здравоохранения.

Ситуация вокруг ВОЗ обострилась после того, как Трамп выдвинул на ключевые позиции, включая Министерство здравоохранения, своих сторонников, таких как Роберт Кеннеди-младший — открытый противник вакцинации и сторонник теорий заговора. Однако Гостин отметил, что Трамп может не считать выход из ВОЗ столь приоритетным, как некоторые его соратники.

Впервые республиканец инициировал выход из ВОЗ в 2020 году, обвинив организацию в подчиненности Китаю, но процесс не был завершен до конца. Президент Джо Байден восстановил сотрудничество в первый же день своего президентства в 2021 году.

Сейчас в команде Трампа хотят действовать быстрее. По словам Ашиша Джхи, бывшего координатора Белого дома по борьбе с Covid-19, символизм этого шага — зеркальное отражение действий Байдена — играет важную роль.

«Некоторые хотят остаться в ВОЗ и реформировать ее, но сторонники полного разрыва выигрывают спор», — отметил эксперт.

ВОЗ играет ключевую роль в международной координации разработки вакцин и лечения. Гостин также указал, что выход США приведет к «скудным годам» для ВОЗ, вынудив организацию сократить научный персонал. «Европа вряд ли увеличит финансирование, а Китай может попытаться усилить свое влияние», — заключил ученый.