Израиль проводит масштабные сносы зданий на севере Газы, выравнивая под ноль некогда самую оживленную часть сектора. Как пишет Washington Post (WP), израильские военные сносят все постройки на линии от Джебалии до Бейт-Лахии и Бейт-Хануна. Это подтверждается спутниковыми снимками.

Вместо домов израильтяне строят военные укрепления в жилых районах Северной Газы, откуда вынуждены были бежать десятки тысяч палестинцев.

По данным ООН, за последние 11 недель более 100 тысяч палестинцев покинули пострадавшие районы Северной Газы, в которых осталось около 30–50 тыс. человек — менее одной восьмой довоенного населения. Гуманитарные организации заявляют, что с начала октября из-за израильских ограничений туда практически не поступает помощь, и эксперты предупреждают об угрозе голодной смерти.

По данным WP, израильские силы уничтожили целые кварталы, создали военные укрепления и проложили новые дороги. Спутниковые снимки показывают, что почти половина лагеря беженцев Джебалии была снесена или расчищена между 14 октября и 15 декабря, чтобы создать военный коридор от моря до границы с Израилем. Аналитики отмечают, что этот коридор может разделить северные районы и город Газу, создавая буферную зону для дальнейшей оккупации этой территории.

Израильские военные издают приказы об эвакуации, однако жители не знают, смогут ли они вернуться. Одно из главных условий ХАМАС на переговорах о перемирии — разрешить возвращение семей на север в рамках возможного соглашения о прекращении огня.

Однако Израиль выступает против, поскольку имеет свои планы на северные районы эксклава. Ультраправые министры из коалиции премьера Нетаньяху неоднократно подчеркивали, что намерены заселить Газу еврейскими поселенцами.

Жители Северной Газы рассказывают о массированных ударах по жилым кварталам, опасных эвакуациях и злоупотреблениях израильских военных, включая произвольные задержания.

Жительница Бейт-Лахии Нармин рассказала WP, что израильтяне намеренно нанесли удар по дому, где проживали 125 членов семьи. Большинство погибли, включая детей. Израильские военные заявили, что целью удара был наблюдатель на крыше, однако в итоге его там не оказалось.