Европейский Союз использует газовые резервы с рекордной скоростью из-за холодной погоды и сокращения импорта. С сентября запасы сократились на 19%, а к декабрю уровень заполнения хранилищ снизился до 75% — это рекордно низкий показатель за последние три года энергокризиса, пишет Financial Times (FT).

ЕС опустошает газовые хранилища быстрее, чем в любой момент с начала энергетического кризиса в феврале 2022 года, когда началась российско-украинская война. Причинами стали неожиданные холода в Западной Европе и снижение объемов морских поставок, что привело к росту спроса, отмечает газета.

Для сравнения, в предыдущие два года за тот же период наблюдалось лишь незначительное снижение запасов, поскольку аномально теплая погода и высокие цены на газ удерживали спрос на низком уровне.

Этой зимой Европе пришлось значительно активнее использовать подземные хранилища, чтобы компенсировать снижение поставок сжиженного природного газа (СПГ) и удовлетворить растущий спрос, отметила Наташа Филдинг, руководитель отдела цен на газ в Европе агентства Argus Media.

Конкуренция за поставки СПГ из стран Залива с азиатскими покупателями, в частности, с Китаем и Японией, также оказала влияние. Это замедлило поставки СПГ в Европу и ускорило использование своих резервов.

В последний раз такой уровень опустошения наблюдался в декабре 2021 года, когда Россия сократила поставки газа перед полномасштабным вторжением в Украину.

По состоянию на середину декабря, уровень заполнения газовых хранилищ в ЕС составлял 75%, что выше среднего показателя за последние десять лет. Однако это значительно ниже уровня 90%, зафиксированного годом ранее.

Цены на газ в Европе сейчас примерно на 90% ниже пика 300 евро за мегаватт-час летом 2022 года. Однако стремительное использование резервов этой зимой может усложнить и удорожить их пополнение в следующем году.

Согласно правилам Еврокомиссии, ЕС обязан заполнить газовые хранилища до 90% к началу ноября. Однако некоторые страны отстают от этого уровня. В Нидерландах объемы сократились на 33%, во Франции — на 28%.