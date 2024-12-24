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В логове асадовских спецслужб ищут пропавших
После падения режима Асада сирийцы пытаются найти документы своих пропавших родственников в бывшем центре заключения в аэропорту Меззе
В логове асадовских спецслужб ищут пропавших
Родственники разыскивают пропавших по документам узников тюрьмы Меззе / Фото: АА / Others
24 декабря 2024 г.

После падения режима Башара Асада 8 декабря тысячи сирийских семей приступили к поискам родственников, о которых годами не было вестей. Обнаружение секретного центра заключения в военном аэропорту Меззе в Дамаске дало многим надежду найти следы пропавших близких.

«Мы ищем моего брата Маджида. Мы узнали, что он содержался в красном секторе тюрьмы Сайдная. Его арестовали в 2016 году. Я обыскал все службы безопасности и тюрьмы в Дамаске, но не смог его найти», — рассказал агентству «Анадолу» Ибрагим Абдульаскер.

По его словам, он пришел в центр заключения в аэропорту Меззе в надежде найти хоть какой-то след брата среди разбросанных документов. «У меня нет никаких доказательств, жив он или мертв. Если жив, в своем ли он уме? Я ничего о нем не знаю», — добавил он.

Бывший заключенный центра Юсуф Халдан поделился своим опытом заключения. «Наши братья-революционеры спасли нас. Я провел здесь около полутора месяцев. Силы режима выбросили все наши документы и вещи и сбежали», — рассказал он.

Халдан подчеркнул, что многие заключенные подвергались пыткам, хотя были невиновны: «Здесь многие пострадали от несправедливости. Заключенные были невиновны. Ничьи руки не были запятнаны кровью».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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