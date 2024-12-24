Президент США Джо Байден может ввести новые санкции против энергетического сектора России перед завершением своего президентского срока, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Газета назвала возможные ограничения «прощальным ударом Байдена по военной кубышке Путина».

Санкции могут быть направлены против теневого флота, перевозящего российскую нефть в обход санкций, а также на экспортеров нефти, которые ранее не подпадали под ограничения. Кроме того, рассматривается возможность отзыва лицензий, позволяющих банкам обрабатывать платежи за российские энергоресурсы.

По словам источников, эти меры создадут дополнительные рычаги давления для команды избранного президента Дональда Трампа в переговорах с Владимиром Путиным о завершении войны в Украине. Высокопоставленный чиновник отметил, что санкции помогут Украине находиться в более выгодном положении для самообороны и достижения справедливых условий мира.

Ранее, 11 декабря, Bloomberg сообщил, что США прорабатывают ограничения на экспорт отдельных видов российской нефти и новые санкции против теневого флота.

С начала войны в Украине США уже ввели санкции против российских банков, оборонных и промышленных предприятий, но энергетический сектор пострадал лишь частично. Администрация Байдена избегала жестких мер в этой области, опасаясь резкого роста цен на нефть и бензин, что могло бы негативно сказаться на экономике США.