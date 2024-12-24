ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Байден готовит прощальный удар
Джо Байден рассматривает введение новых санкций против энергетического сектора России в последние недели своего президентского срока
Байден готовит прощальный удар
Президент США Джо Байден / Фото: Reuters
24 декабря 2024 г.

Президент США Джо Байден может ввести новые санкции против энергетического сектора России перед завершением своего президентского срока, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Газета назвала возможные ограничения «прощальным ударом Байдена по военной кубышке Путина».

Санкции могут быть направлены против теневого флота, перевозящего российскую нефть в обход санкций, а также на экспортеров нефти, которые ранее не подпадали под ограничения. Кроме того, рассматривается возможность отзыва лицензий, позволяющих банкам обрабатывать платежи за российские энергоресурсы.

По словам источников, эти меры создадут дополнительные рычаги давления для команды избранного президента Дональда Трампа в переговорах с Владимиром Путиным о завершении войны в Украине. Высокопоставленный чиновник отметил, что санкции помогут Украине находиться в более выгодном положении для самообороны и достижения справедливых условий мира.

Ранее, 11 декабря, Bloomberg сообщил, что США прорабатывают ограничения на экспорт отдельных видов российской нефти и новые санкции против теневого флота.

С начала войны в Украине США уже ввели санкции против российских банков, оборонных и промышленных предприятий, но энергетический сектор пострадал лишь частично. Администрация Байдена избегала жестких мер в этой области, опасаясь резкого роста цен на нефть и бензин, что могло бы негативно сказаться на экономике США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us