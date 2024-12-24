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США вооружаются против России и Китая?
Президент США Джо Байден утвердил рекордный оборонный бюджет на 2025 год в $895 млрд, предусматривающий ограничения на сотрудничество с Россией и усиление сдерживания Китая
США вооружаются против России и Китая?
Пентагон / Фото: Reuters
24 декабря 2024 г.

Президент США Джо Байден подписал рекордный оборонный бюджет страны на 2025 финансовый год в размере $895 млрд, что на $9 млрд больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Документ объемом 1,8 тыс. страниц включает финансирование программ разведки, планов Пентагона и проектов Министерства энергетики. В его рамках также установлен запрет на сотрудничество с Россией в области ископаемого топлива и обмен информацией по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если Россия не предоставит аналогичные данные.

Бюджет предусматривает анализ разведкой рисков для США в случае прекращения поставок оружия Украине и завершения войны в Украине. Особое внимание уделено оценке боеспособности ВСУ при изменении уровня военной и экономической помощи.

Дополнительно $15,6 млрд выделено на программу «Тихоокеанская инициатива сдерживания», направленную на противодействие Китаю в регионе.

По данным SIPRI, в 2023 году мировые военные расходы достигли рекордного уровня в $2,443 трлн. США и Китай занимают 37% и 12% от глобального объема расходов соответственно. Военные траты России в 2023 году выросли на 24% по сравнению с 2022 годом.

Избранный президент Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, ранее критиковал «раздутый» бюджет и обещал провести проверки в ведомствах, которые считает неэффективными. Соруководителем Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Трамп назначил миллиардера Илона Маска, который также выступал против расточительных расходов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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