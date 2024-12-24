Title: Майк Уолтц: Американский сапог не должен ступить на землю Сирии Description: США не нужно участвовать в ближневосточных войнах. Об этом заявил Майк Уолтц, кандидат на пост советника по национальной безопасности США от избранного президента Дональда Трампа. / Others