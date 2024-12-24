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Майк Уолтц: Американский сапог не должен ступить на землю Сирии
США не нужно участвовать в ближневосточных войнах. Об этом заявил&nbsp;Майк Уолтц, кандидат на пост советника по национальной безопасности США от избранного президента Дональда Трампа.
Title: Майк Уолтц: Американский сапог не должен ступить на землю Сирии Description: США не нужно участвовать в ближневосточных войнах. Об этом заявил Майк Уолтц, кандидат на пост советника по национальной безопасности США от избранного президента Дональда Трампа. / Others
24 декабря 2024 г.
Истории
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