Очевидцы сняли на видео момент затопления российского сухогруза в Средиземном море

У берегов Испании затонуло российское грузовое судно «Ursa Major», которое могло находиться под санкциями. Предварительно известно, в машинном отделении произошел взрыв. После этого судно ушло в крен. Двое из 16 моряков считаются пропавшими без вести. Капитан сухогруза заявил, что на момент аварии на борту находились пустые контейнеры.