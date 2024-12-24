Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, в котором выразило глубокую скорбь по поводу гибели людей в результате разрушительного циклона «Шидо», обрушившегося на Мозамбик.

«Мы выражаем соболезнования близким погибших и всему народу Мозамбика», — говорится в заявлении.

Анкара подчеркнула солидарность с Мозамбиком в этот трагический момент и выразила готовность поддержать страну в преодолении последствий стихии.

На прошлой неделе циклон «Шидо», пришедший с Индийского океана, унес жизни 94 человек в Мозамбике, сообщают местные власти.

По данным Института управления рисками и природными катастрофами (INGD), 768 человек получили ранения, а более 622 тыс. человек пострадали в результате удара стихии.

Изначально циклон «Шидо» обрушился на французский остров Майотта в Индийском океане, а затем переместился в Мозамбик, Малави и Зимбабве.

На территории Мозамбика циклон появился 15 декабря. Скорость ветра достигала 260 километров в час, а количество осадков за первые сутки составило 250 мм.

Сильнее всего от бури пострадали северные провинции Мозамбика. Циклон нанес удар по Кабо-Делгадо, после чего направился вглубь страны, затронув регионы Ниасу и Нампулу.

«Шидо» стал самым разрушительным ураганом за последние 90 лет для архипелага Майотта, нанеся серьезный ущерб и затронув жизни десятков тысяч человек.