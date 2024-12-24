Вместо Тартуса и Хмеймима будет Ливия

Россия начала перебрасывать войска и передовое вооружение, включая системы С-400, из сирийского Тартуса в Ливию. Официально у РФ еще нет военной базы на ливийском побережье Средиземного моря, но если она появится, это кардинально изменит расклад сил во всем регионе. Сможет ли НАТО помешать России закрепиться в Ливии и неужели с российским присутствием в Сирии навсегда покончено — разбирался TRT на русском.