ПОЛИТИКА
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Вместо Тартуса и Хмеймима будет Ливия
Россия начала перебрасывать войска и передовое вооружение, включая системы С-400, из сирийского Тартуса в Ливию. Официально у РФ еще нет военной базы на ливийском побережье Средиземного моря, но если она появится, это кардинально изменит расклад сил во всем регионе. Сможет ли НАТО помешать России закрепиться в Ливии и неужели с российским присутствием в Сирии навсегда покончено — разбирался TRT на русском.
Вместо Тартуса и Хмеймима будет Ливия / Others
24 декабря 2024 г.
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