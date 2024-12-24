Руины сирийского Дейр-эз-Зор: в городе не уцелело ни одно здание

Многолетние авиаудары, артиллерийские обстрелы и бомбардировки полностью уничтожили инфраструктуру и здания сирийского Дейр-эз-Зора. Журналистам удалось снять на видео то, что осталось от города.Напомним, Башар Асад бежал в Россию после того, как 8 декабря оппозиционные силы установили контроль над Дамаском, положив конец многолетнему правлению партии «Баас», находившейся у власти с 1963 года.