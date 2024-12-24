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Удар по жилому дому в Кривом Роге
В результате удара российских войск по Кривому Рогу поврежден жилой дом, шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы
Удар по жилому дому в Кривом Роге
Фото: телеграм-канал омбудсмена Дмитрия Лубинца / Others
24 декабря 2024 г.

Российские войска нанесли удар по Кривому Рогу, в результате которого поврежден многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

По предварительным данным, пострадали шесть человек, трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Судя по фото и видео, опубликованным украинскими телеграм-каналами, дом частично разрушен.

Украинские военные сообщили, что за ночь сбили 36 из 60 беспилотников, запущенных Россией. Дроны были перехвачены в Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Полтавской, Сумской и Запорожской областях, сообщили ВВС Украины.

В Хмельницкой области повреждено несколько жилых домов, сообщил глава ОВА Сергей Тюрин. В Сумской области от обстрелов пострадали здания фермы.

Глава Днепропетровской области отметил, что помимо жилых домов повреждены линии электропередач.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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