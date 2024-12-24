Президент Молдовы Майя Санду вступила в должность на второй срок, победив на выборах в ноябре на фоне угрозы энергетического кризиса. На церемонии инаугурации в Кишиневе Санду заверила сограждан, что страна справится с предстоящей суровой зимой.

«Суровая зима – это не секрет. Но, дорогие сограждане, мы ее переживем. Нас шантажировали газом, а теперь еще и темнотой – это уже не в первый раз. Но свет победит, мы победим», — заявила Санду.

Россия намерена прекратить поставки газа в Молдову и Приднестровье с 1 января, когда истечет срок контракта. В связи с этим Кишинев объявил чрезвычайное положение.

Чрезвычайное положение позволяет правительству Молдовы оперативно реагировать на ситуацию и вводить ограничения на экспорт энергоносителей.

Отказ от поставок газа в Приднестровье, как подчеркнули власти Молдовы, может привести к гуманитарному кризису и дестабилизации электроэнергетического сектора.

На фоне угрозы газового кризиса власти непризнанного Приднестровья уже объявили в регионе экономическое чрезвычайное положение.

«Газпром» заявил, что использование альтернативных маршрутов поставок газа возможно только при условии выплаты Молдовой долга за предыдущие поставки. Москва оценивает долг в 709 млн долларов.

На выборах Санду победила Александра Стояногло, которого поддерживала пророссийская Партия социалистов. Голосование сопровождалось обвинениями Москвы во вмешательстве. Санду набрала 55,33% голосов, одержав победу благодаря сильной поддержке молдаван, голосовавших за границей. Внутри страны она проиграла с небольшим отрывом.