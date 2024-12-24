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«В Сирии не было режима, только мафия»
Посол Сирии в России Башар аль-Джафари заявил, что до свержения Башара Асада в стране господствовали мафиозные структуры и коррупция, а не государственный режим
«В Сирии не было режима, только мафия»
Фото: AP / AP
24 декабря 2024 г.

Посол Сирии в России Башар аль-Джафари заявил, что в эпоху Башара Асада в стране господствовала мафиозная система и коррупция, а не государственный режим. Его выступление в посольстве Сирии в Москве было опубликовано в социальных сетях.

«Вы, наверное, удивитесь, если я скажу, что ни в один из периодов в Сирии не было никакого режима. Если бы там был режим, он бы сам себя защитил, там была система мафии и коррупции. В этой системе интересы страны использовались в личных целях, поэтому ее падение было стремительным», — заявил Джафари.

Посол подчеркнул, что угнетение в Сирии закончилось, и страна вступает в новую эру, обещающую светлое будущее.

«Мы начинаем новый путь с этим лозунгом — построить новую родину. Мы восстановим нашу страну с миром и любовью», — добавил он.

Джафари призвал избегать ошибок прошлого и отметил, что работники посольств, университетов и других учреждений не должны нести ответственность за действия свергнутого режима.

Говоря о своей работе в ООН в качестве представителя Сирии, Джафари отметил: «Я защищал интересы страны, а не режима. В Дамаске меня критиковали за это, но для меня важнее единство родины, а не личные интересы лидеров».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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