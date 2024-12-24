Министр энергетики и минеральных ресурсов Иордании Салих Али Хамид аль-Харабша заявил о готовности помочь Сирии с ее энергетическими потребностями. В ходе заседания кабинета министров он отметил, что Иордания может отправить техническую группу для изучения состояния сирийских электросетей.

Аль-Харабша подчеркнул, что Иордания также готова поставлять Сирии нефтепродукты, используя импортируемое топливо.

Премьер-министр Иордании Джафар Хассан, ссылаясь на указания короля Абдаллы II, заявил: «Мы окажем поддержку нашим сирийским братьям по всем необходимым вопросам».

Он отметил важность сохранения территориальной целостности и суверенитета Сирии, добавив, что ее стабильность является ключом к развитию и безопасности Иордании.

По словам Хассана, Иордания готова поддерживать Сирию в сферах здравоохранения, транспорта, энергетики и водоснабжения.

Он напомнил о недавней встрече министра иностранных дел Аймана ас-Сафади с новым лидером Сирии Ахмедом аш-Шара в Дамаске, назвав ее продуктивной и конструктивной.

Премьер-министр также призвал всех иорданских министров посетить Сирию для обсуждения возможностей двустороннего сотрудничества.