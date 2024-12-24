Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен восстановить активное применение смертной казни после вступления в должность 20 января. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, подчеркнув, что это необходимо для защиты американских семей.

«Как только я вступлю в должность, я дам указание Министерству юстиции решительно добиваться смертной казни, чтобы защитить американские семьи и детей от жестоких насильников, убийц и монстров. Мы снова станем страной закона и порядка!», — отметил Трамп.

Это заявление стало ответом на решение действующего президента Джо Байдена, который в понедельник смягчил приговоры 37 из 40 заключенных, ранее приговоренных к смертной казни, заменив их на пожизненное заключение без права на освобождение.

Во время своего первого президентского срока с 2017 по 2021 год Трамп возобновил исполнение смертных приговоров на федеральном уровне после почти 20-летнего перерыва. Байден, напротив, выступал против смертной казни и приостановил ее исполнение, вступив в должность в 2021 году.

Решения о помиловании, принятые Байденом, не могут быть отменены его преемником, однако команда Трампа резко осудила этот шаг, назвав его «отвратительным» и выгодным для самых опасных преступников.