24 декабря 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Палестинский депутат сказал Нетаньяху: «Вы последний диктатор на Ближнем Востоке»
«После падения Башара аль-Асада в Сирии вы - последний диктатор на Ближнем Востоке», - заявил палестинский депутат Ахмад Тиби, обращаясь к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на заседании Кнессета. #Газа #Палестина #АхмадТиби #депутат #Израиль #Кнессет #Нетаньяху #диктатор #последнийдиктатор
Палестинский депутат сказал Нетаньяху: «Вы последний диктатор на Ближнем Востоке» / Others
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