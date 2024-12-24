В колонии Франции в Индо-Тихоокеанском регионе Новой Каледонии пало правительство после выхода партии «Каледония вместе» из состава кабинета министров. Партия направила письмо главе правительства Луи Мапу, в котором обвинила его в усугублении социально-экономического кризиса и превращении кабинета в изолированную структуру.

После ухода «Каледонии вместе», связанной с французской партией «Возрождение» президента Эммануэля Макрона, кабинет министров утратил свою легитимность. Луи Мапу, выступающий за независимость, временно продолжит исполнять повседневные обязанности до формирования нового правительства.

Правительство Новой Каледонии формируется членами Конгресса путем голосования. Мапу был избран главой кабинета в июле 2021 года, активно продвигая идею независимости.

Политический кризис обострился на фоне инициативы французского правительства провести конституционную реформу, предоставляющую французам, прожившим на острове более 10 лет, право голоса на местных выборах.

Коренной народ канаки считает реформу нарушением Нумейского соглашения 1998 года, которое предоставило острову автономию. Канаки опасаются, что их влияние будет подорвано, а коренное население станет меньшинством на своей земле.

В мае 2024 года жители Новой Каледонии провели массовую демонстрацию против реформы, требуя от французских властей отозвать проект поправок. Протесты усилили напряженность между островом и Францией, углубляя социально-политический кризис.