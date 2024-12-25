США перечислили Украине первый миллиард долларов из 20-миллиардного кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Это важный шаг на пути к справедливости. Мы рассчитываем, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины», — заявил украинский чиновник.

Об этой программе США объявили 10 декабря, уточнив, что средства поступают через специальный фонд Всемирного банка, а не напрямую.

Российские активы на Западе заморожены с начала войны, и вопрос их конфискации долгое время оставался нерешенным из-за юридических препятствий. Страны G7 договорились компенсировать эти сложности кредитами для Украины, обеспеченными доходами от инвестиций замороженных средств.

На первом этапе планируется выделить 50 млрд долларов, из которых 20 млрд предоставят США, а 18 — Европейский союз.