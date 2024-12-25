В Актау потерпел крушение самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines

Утром 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился вблизи аэропорта Актау на западе Казахстана. По разным данным, на борту было от 65 до 105 пассажиров и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, 25 человек, в том числе ребенок с различными ранениями доставлены в Мангистаускую областную больницу. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение самолета со стаей птиц. Лайнер из-за тумана в Грозном перенаправили сначала в Махачкалу, а затем в Актау.