ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Новая власть в Сирии просит Иран не сеять хаос
Министр иностранных дел Сирии потребовал от Тегерана уважения к суверенитету и заявил о «недопустимости распространения хаоса» в стране
Новая власть в Сирии просит Иран не сеять хаос
Асад Хасан аш-Шибани / Others
25 декабря 2024 г.

Новый глава МИД Сирии Асад Хасан аш-Шибани во вторник обратился к Ирану с требованием уважать суверенитет и волю сирийского народа, а также воздержаться от дестабилизации обстановки в стране.

В своем заявлении на платформе X аль-Шибани подчеркнул: «Иран должен уважать волю сирийского народа, суверенитет и безопасность страны. Мы предупреждаем их о недопустимости распространения хаоса в Сирии и возлагаем ответственность за последствия последних заявлений». О каких именно заявлениях идет речь, он не уточнил.

Ранее — в воскресном телевизионном выступлении — верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал сирийскую молодежь «с твердой решимостью противостоять тем, кто организовал и привел к нынешней нестабильности». Он сказал, что сирийцам «нечего терять».

Напомним, 8 декабря сирийская оппозиция свергла президента Башара Асада после 13 лет гражданской войны, положив конец почти полувековому режиму династии Асадов в стране.

Иран, который долгие годы поддерживал Асада как экономически, так и в военном отношении, понес значительную потерю своего влияния в регионе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us