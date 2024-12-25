Новый глава МИД Сирии Асад Хасан аш-Шибани во вторник обратился к Ирану с требованием уважать суверенитет и волю сирийского народа, а также воздержаться от дестабилизации обстановки в стране.

В своем заявлении на платформе X аль-Шибани подчеркнул: «Иран должен уважать волю сирийского народа, суверенитет и безопасность страны. Мы предупреждаем их о недопустимости распространения хаоса в Сирии и возлагаем ответственность за последствия последних заявлений». О каких именно заявлениях идет речь, он не уточнил.

Ранее — в воскресном телевизионном выступлении — верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал сирийскую молодежь «с твердой решимостью противостоять тем, кто организовал и привел к нынешней нестабильности». Он сказал, что сирийцам «нечего терять».

Напомним, 8 декабря сирийская оппозиция свергла президента Башара Асада после 13 лет гражданской войны, положив конец почти полувековому режиму династии Асадов в стране.

Иран, который долгие годы поддерживал Асада как экономически, так и в военном отношении, понес значительную потерю своего влияния в регионе.