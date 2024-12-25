Избранный президент США Дональд Трамп, по сообщениям источников New York Post (NYP), «абсолютно серьезно» намерен приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.

Близкие к Трампу лица заявили, что его интерес к Гренландии зародился еще в первый президентский срок. На выходных Трамп публично предложил установить контроль США над Гренландией и Панамским каналом, назвав сборы за использование канала «возмутительными».

Во время первого срока Трампа сотрудники Белого дома и Министерства финансов изучали возможные пути переговоров и финансирования покупки Гренландии. Они даже разработали стратегию по привлечению на свою сторону 56 тыс. жителей острова, в основном инуитов, которые управляют своей территорией, но остаются частью Дании. План предполагал создание «выигрышной для всех сторон сделки» между США, Данией и Гренландией.

Бывший сотрудник Министерства финансов Томас Данс пояснил, что проект основывался на праве гренландцев на самоопределение, закрепленном в Законе о самоуправлении Гренландии 2009 года. Этот закон предоставляет Гренландии четкий путь к независимости, но делает регион сильно зависимым от экономических субсидий Дании. Данс описал Гренландию как «богатую активами, но бедную ресурсами», неспособную полностью обеспечивать себя.

Подход напоминал соглашения США с тихоокеанскими островными государствами, такими как Палау, позволяя сохранить полуавтономное самоуправление, но под американским контролем. Команда Трампа рассчитывала заручиться поддержкой гренландцев для такого соглашения, которое затем должно было быть ратифицировано Данией.

Трамп также пошутил, что Канада может стать штатом США, однако инсайдеры NYP утверждают, что это был лишь шутливый выпад в адрес премьер-министра Джастина Трюдо. В то же время его амбиции в отношении Гренландии и Панамского канала соответствуют его широкой стратегии «Америка прежде всего», направленной на противодействие Китаю и России.