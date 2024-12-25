Утром 25 декабря Россия атаковала энергетическую инфраструктуру и города на востоке Украины с использованием крылатых и баллистических ракет, сообщили министр энергетики Украины и местные власти.

В результате удара по Харькову, нанесенного баллистическими ракетами, было ранено не менее шести человек, заявил губернатор области Олег Синегубов. По его словам, повреждена гражданская нежилая инфраструктура.

Одновременно губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил в Telegram: «С самого утра российская армия массированно атакует регион. Цель — уничтожение энергетической системы».

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил, что российские войска нацелены на объекты энергетики. В связи с этим оператор энергосистемы ввел ограничения на электроснабжение, чтобы минимизировать последствия атак.

Энергетическая компания ДТЭК сообщила о «серьезных повреждениях» оборудования на своих объектах. Это уже 13-я массированная атака на энергосектор страны за год, из которых 10 пришлись на объекты ДТЭК.

По данным украинских властей, во время удара ракеты пролетали над восточными, центральными, южными и западными регионами страны. В ответ на запуски крылатых ракет был объявлен общенациональный сигнал воздушной тревоги.

Напомним, во время предыдущей атаки 17 ноября Россия запустила 120 ракет и 90 дронов, что привело к гибели семи человек и значительным разрушениям энергетической системы. Тогда в ряде регионов были введены аварийные отключения электричества на срок до восьми часов.