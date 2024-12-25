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Турция выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане
МИД Турции выпустил заявление, посвященное трагедии, случившейся с самолетом Azerbaijan Airlines
Турция выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане
МИД Турции / Others
25 декабря 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выразило глубокую скорбь в связи с крушением пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

В официальном заявлении отмечается: «Мы глубоко опечалены авиакатастрофой, произошедшей сегодня утром рядом с Актау. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и упокоения душ погибших».

Турция подчеркнула свою готовность оказать любую необходимую поддержку братским народам Азербайджана и Казахстана в эти трудные времена.

Катастрофа произошла 25 декабря. По предварительным данным, на борту находилось 67 пассажиров и пять членов экипажа. Обстоятельства трагедии выясняются.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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