Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед турецким парламентом и начал свое выступление с выражения соболезнований семьям жертв недавних трагедий.

Он упомянул взрыв на военном заводе в Балыкесире, где погибли 11 человек, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент Эрдоган также выразил скорбь в связи с авиакатастрофой азербайджанского самолета недалеко от Актау в Казахстане, подчеркнув, что Турция разделяет боль родных и близких жертв трагедии.

Переходя к ситуации в Сирии, президент отдал должное 13-летней борьбе сирийского народа, назвав ее символом стойкости и веры в справедливость.

«Сирийские братья одержали победу, достойную уважения», — заявил он.

Президент Эрдоган напомнил о начале сирийского кризиса в 2011 году, когда пытки несовершеннолетних, осмелившихся написать на стенах протестные надписи, спровоцировали массовое восстание.

Режим Башара Асада предпочел ответить на требования народа кровавыми репрессиями, что погрузило страну в хаос.

«Несмотря на все благонамеренные рекомендации нашей страны, Асад и его режим решили подавить мирные протесты очень кровавым способом. В то время как была возможность остановить кровопролитие и положить конец конфликтам, Асад продолжал преследовать свой собственный народ и проявлять высокомерную жестокость», — добавил президент.

«Сирийский народ заплатил огромную цену: 12 млн человек покинули свои дома, из них 3,6 млн нашли убежище в Турции или мигрировали в другие страны региона или Европы», — отметил турецкий лидер.

Президент завершил выступление словами о том, что справедливость рано или поздно восторжествует, а режимы, построенные на тирании, обречены на падение.