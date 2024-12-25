ПОЛИТИКА
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Момент, как спасатели в Актау извлекают выживших в крушении самолета
Очевидцы сняли на видео, как казахские спасатели извлекают выживших пассажиров из-под обломков самолета «Азербайджанских авиалиний», который потерпел крушение в районе казахского города Актау. На борту находились 64 пассажира и пять членов экипажа. В больницу Актау доставлены 29 выживших, сообщили в МЧС Казахстана. Самолет направился в Казахстан после того, как не смог получить разрешение на посадку в Грозном из-за тумана. После этого лайнер перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау.
Момент, как спасатели в Актау извлекают выживших в крушении самолета / Others
25 декабря 2024 г.
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