Момент, как спасатели в Актау извлекают выживших в крушении самолета

Очевидцы сняли на видео, как казахские спасатели извлекают выживших пассажиров из-под обломков самолета «Азербайджанских авиалиний», который потерпел крушение в районе казахского города Актау. На борту находились 64 пассажира и пять членов экипажа. В больницу Актау доставлены 29 выживших, сообщили в МЧС Казахстана. Самолет направился в Казахстан после того, как не смог получить разрешение на посадку в Грозном из-за тумана. После этого лайнер перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау.