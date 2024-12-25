Иран готовит атаки против израильских учреждений в Европе через местные преступные сети, нанимая для этих целей малолетних преступников, включая несовершеннолетних, пишет агентство Bloomberg.

Среди случаев — 15-летний подросток, направлявшийся на такси с заряженным оружием к израильскому посольству в Стокгольме, и 13-летний подросток, стрелявший в офисы израильской компании Elbit Systems в Гетеборге.

Этой осенью шведские и норвежские службы безопасности предупреждали об операциях, поддерживаемых Ираном. В октябре Норвегия временно повысила уровень террористической угрозы, вооружила полицию и ввела пограничный контроль со Швецией.

Bloomberg отмечает, что в начале октября Тегеран привлек преступников для атак на израильские посольства в Стокгольме и Копенгагене, совпавших с масштабным ракетным обстрелом Израиля. На той же неделе связанные с Ираном преступные группировки обстреляли посольство Израиля в Стокгольме, а в Копенгагене прогремели два взрыва рядом с израильским посольством. Пострадавших не было.

Позднее полиция задержала двух шведских подростков в возрасте 16 и 19 лет, подозреваемых в причастности к инцидентам. Источники сообщили, что следствие выявило следы причастности Ирана.

Ранее, в мае, шведские власти также задержали двух подростков, 14 и 15 лет, после стрельбы у израильского посольства. Тогда шведская разведка обвинила Иран в вербовке членов банд для атак на израильские объекты.

По данным шведской разведки Säpo, Иран завербовал группировку Foxtrot под руководством Равы Маджида для проведения диверсий.

Несмотря на обвинения, официальный Тегеран отвергает причастность к операциям за рубежом. Представитель МИД Ирана Исмаил Багеи 25 декабря назвал утверждения «абсурдными и аморальными», заявив, что Иран «никогда не использовал посредников и не нуждается в них».