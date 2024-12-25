ПОЛИТИКА
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Дания готова защитить Гренландию от Трампа
После заявлений новоизбранного президента США Копенгаген решил на всякий случай отправить больше вооружений на арктический остров
Дания готова защитить Гренландию от Трампа
фото: Reuters / Reuters
25 декабря 2024 г.

Дания объявила о масштабном пакете мер для укрепления безопасности Гренландии и выделит на эти цели более $1,5 млрд. Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен назвал это решение «ироничным», так как оно последовало всего через два дня после заявления Трампа о необходимости американского контроля над Гренландией.

«Мы долгие годы недооценивали значение Арктики, но теперь планируем усилить свое присутствие», — отметил Поульсен.

Министр подчеркнул, что инициатива была разработана заранее, и совпадение с заявлениями Трампа назвал случайным.

Пакет включает два патрульных корабля класса «Тетис», два беспилотника дальнего действия, два отряда ездовых собак и увеличение численности военного контингента в Гренландии.

На своей платформе Truth Social Трамп заявил, что США «‎абсолютно необходимо»‎ установить контроль над Гренландией ради национальной безопасности. В первый срок своего президентства он также предлагал купить остров, что вызвало напряженность в отношениях с Копенгагеном.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил Трампу резким заявлением.

«Гренландия — наша. Мы не продаемся и никогда не будем проданы. Мы не должны потерять нашу долгую борьбу за свободу», — подчеркнул политик.

Однако Эгеде добавил, что открыт к сотрудничеству и торговле с США, но только на равноправных условиях.

Арктика становится ключевой сферой национальной безопасности для США, которые стремятся сдержать растущее влияние в регионе России и Китая. Таяние льдов открывает новые маршруты для торговли, включая Северный морской путь вдоль арктического побережья России. На этом фоне США усиливают сотрудничество с северными соседями, такими как Канада и Финляндия. На этой неделе Береговая охрана США одобрила проект строительства первого за 50 лет тяжелого ледокола.

Гренландия, несмотря на самоуправление, остается под контролем Дании, которая отвечает за оборону и внешнюю политику. Дания, а вместе с ней и Гренландия, входят НАТО.

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