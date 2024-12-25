Министерство обороны Великобритании сообщило, что более 20% регулярных вооруженных сил страны (почти 30 тыс. солдат) не могут участвовать в боевых действиях по медицинским показаниям.

По словам министра обороны Алистера Карнса, более 13,5 тыс. военнослужащих Королевского флота, армии и Королевских ВВС числятся «медицински недееспособными», а еще 14 тыс. имеют ограничения, позволяющие участвовать в миссиях только при соблюдении определенных условий.

Наибольшее число неподготовленных военнослужащих приходится на британские сухопутные войска: 6879 солдат не могут участвовать в операциях, а почти четверть личного состава нуждается в специальных условиях для их задействования. Эта ситуация совпадает с тем, что армия впервые не смогла достичь установленной численности, отстав от цели на 5440 человек (1%). Дефицит наблюдается и в Королевском флоте, и в Королевских ВВС, причем последние не выполняют план по численности на 10%.

Бывший министр обороны Джеймс Хиппи попытался смягчить ситуацию, заявив, что многие из медицинских ограничений связаны с пропущенными стоматологическими осмотрами или временными травмами. То есть в теории армия остается боеспособной. Однако критики отмечают: рост числа медицинских ограничений отражает более глубокие проблемы в вооруженных силах.

Финансовые ограничения усугубляют ситуацию. Расходы Минобороны на личный состав сократились на 4% в реальном выражении за последние пять лет, несмотря на недавнее обещание премьер-министра Кира Стармера увеличить оборонный бюджет на £2.9 млрд в 2025 году.

При этом темпы роста оборонных расходов Великобритании с 2014 года составили всего 14% — это значительно отстает от таких стран, как Россия, Иран и Китай, увеличивших свои бюджеты более чем на 50%.

Эти данные были опубликованы на фоне предположений о возможном расширении роли Великобритании в Украине. Министр обороны Джон Хили недавно подчеркнул важность усиления поддержки Киева в этот критический период. Однако с увеличением числа недееспособных военнослужащих Лондон сталкивается с вопросом: а кто же встанет на защиту самой Британии?