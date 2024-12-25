ПОЛИТИКА
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Христиане Сирии отпраздновали Рождество
В городах Сирии христиане провели рождественскую мессу, что стало первым крупным христианским событием после свержения режима Асада. Богослужения, в частности, прошли в церкви Дамасской богоматери, а также в Мелькитской католической церкви. Охрану обеспечивали волонтеры, сотрудники гражданской обороны и члены движения «Хайят Тахрир аш-Шам». Согласно указу временного правительства Сирии, 25 и 26 декабря объявлены праздничными, всем госслужащим предоставлен официальный отпуск. #сирия #рождество #христианство #асад #праздник #церковь #католики #trtrussian
ьтавьб / Others
25 декабря 2024 г.
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