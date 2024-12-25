Турция рассматривает возможность заключения морского соглашения с Сирией для укрепления своего влияния в Восточном Средиземноморье и повышения двустороннего сотрудничества в торговле, энергетике и инфраструктуре. Об этом 24 декабря заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Эта инициатива стала частью более широкой региональной стратегии Турции, известной как доктрина «Голубая Родина». Ее цель — защита морских прав и геополитических интересов Турции.

На пресс-конференции в Анкаре министр подчеркнул важность возможного соглашения с новыми властями Сирии. Политик отметил: стратегическое расположение Сирии как ворот в Средиземное море представляет значительные возможности для сотрудничества.

«Когда наступит время, наши соответствующие учреждения предпримут необходимые шаги для формализации этого соглашения», — заявил Уралоглу, указывая на возможное партнерство в области разведки углеводородов в этой части Средиземноморья и морской торговли.

Анкара может заключить с Сирией морское соглашение на основе аналогичного документа, заключенного между Турцией и Ливией в 2019 году. Оно обеспечило права на исключительную экономическую зону (ИЭЗ) и противостояло конкурентным претензиям со стороны Греции и Кипра.

Это соглашение направлено на защиту общих интересов, содействие экономической стабильности и разрешение споров на основе сотрудничества, подчеркнул Уралоглу.

Стратегия «Голубая Родина» подчеркивает обязательства Турции по защите своих морских границ, обеспечению доступа к природным ресурсам и укреплению влияния в Эгейском, Черном и Восточном Средиземноморье. Уралоглу отметил, что такое соглашение с Сирией может стать основой для более широкого сотрудничества и региональной стабильности.

После недавнего падения режима Башара Асада Турция вступила в контакт с новым промежуточным сирийским руководством и де-факто сирийским лидером Ахмедом аш-Шара. Президент Реджеп Тайип Эрдоган недавно подтвердил обязательство Турции укреплять связи с Сирией в области торговли, энергетики и обороны.