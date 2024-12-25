Иракский художник нарисовал углем на книгах трогательные картины палестинцев

Иракский художник нарисовал углем на книгах трогательные картины палестинцев Description: Необычные картины, написанные углем на книгах, создал иракский художник под псевдонимом montether_alhkeem. Три его картины: «Душа моей души», «Последние объятия» и «Без названия», посвящены трагическим сценам, которые переживают жители Газы. Сам художник написал: «Эти три картины я нарисовал углем, который символизирует силу и стойкость, на этих старых желтых книгах — молчаливых свидетельствах того, что пережила эта земля» #Газа #Палестина #картины #портреты #трагедия #montether_alhkeem #художник