Возвращение Дональда Трампа в Белый дом вновь привлекает внимание к отношениям США и Пакистана. Назначение Ричарда Гренелла посланником по особым поручениям породило дискуссии в свете его публичной поддержки заключенного экс-премьера Пакистана Имрана Хана.

В серии публикаций на платформе X Гренелл осудил арест политика, призывая к его немедленному освобождению. Эти заявления вызвали реакцию как внутри Пакистана, так и за его пределами, подогревая напряжение между пакистанским правительством и оппозицией.

Сторонники Имрана Хана, чья партия PTI сталкивается с серьезным давлением, считают, что слова Гренелла усилили их позиции. По словам представителя PTI, пишет издание Middle East Eye (MEE) это подтолкнуло правительство к началу диалога. Первый раунд переговоров между представителями властей и PTI состоялся на этой неделе, что может означать возможный прорыв в политическом тупике.

Однако многие эксперты сомневаются, что резкие заявления Гренелла отражают официальную позицию США. Политологи отмечают, что дипломатия эпохи Трампа нередко строилась на публичных жестах, которые не всегда переходили в конкретные действия. Тем не менее, заявление Гренелла и других американских законодателей о необходимости честных выборов и освобождения Хана вызвало широкую поддержку в международном сообществе.

Сложные отношения США и Пакистана осложняются экономическими проблемами, региональной политикой и давлением со стороны Китая. Несмотря на неоднозначное восприятие Пакистана в Вашингтоне, его геополитическое значение остается значительным, особенно в контексте соперничества с Китаем и Ираном.