Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает преждевременным делать выводы о причинах крушения самолета AZAL, разбившегося в среду в Казахстане. По его словам, существует несколько версий произошедшего, которые требуют тщательной проверки.

«Согласно предоставленной мне информации, самолет AZAL, следовавший рейсом Баку-Грозный, из-за ухудшения погодных условий изменил направление полета в сторону аэропорта Актау, трагедия произошла при посадке», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на экстренном совещании.

Глава государства подчеркнул, что выводы делать преждевременно. «Есть различные версии. Считаю, что пока говорить об этом преждевременно. Вопрос должен быть всесторонне расследован», — заявил Алиев.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение в среду недалеко от казахстанского города Актау. По данным МЧС Казахстана, на борту находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа.

В настоящий момент распространяется несколько версий причин катастрофы. По данным «Казаэронавигации», экипаж передал аварийный сигнал о столкновении с птицами и нарушении рулевого управления. Другие источники указывают на возможный отказ системы управления. Ситуацию осложняет тот факт, что в тот же день на Грозный была совершена атака беспилотников, а на обломках самолета, как видно на видеокадрах, обнаружены повреждения, похожие на пробоины от снарядов.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело. В Актау направлена делегация Азербайджана и бригада врачей. В республике 26 декабря объявлен днем траура.

Катастрофа произошла в 09:28 по московскому времени, примерно через 15 минут после решения экипажа совершить посадку в аэропорту Актау.