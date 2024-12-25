Палестинская девочка-младенец замерзла насмерть в Хан-Юнусе

Палестинская девочка-младенец Сила замерзла насмерть в Аль-Маваси, Хан-Юнус, из-за сильного холода в палатках, расположенных у моря. Согласно отчету БАПОР, каждый час Израиль убивает одного палестинского ребенка, и теперь, в дополнение к угрозе израильских ударов, экстремальный холод и голод внутри палаток для перемещенных лиц увеличивают вероятность гибели детей в палестинской Газе. #Газа #Палестина #ХанЮнус #замерзла #младенец #девочка #мороз #холод