ПОЛИТИКА
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Палестинская девочка-младенец замерзла насмерть в Хан-Юнусе
Палестинская девочка-младенец Сила замерзла насмерть в Аль-Маваси, Хан-Юнус, из-за сильного холода в палатках, расположенных у моря. Согласно отчету БАПОР, каждый час Израиль убивает одного палестинского ребенка, и теперь, в дополнение к угрозе израильских ударов, экстремальный холод и голод внутри палаток для перемещенных лиц увеличивают вероятность гибели детей в палестинской Газе. #Газа #Палестина #ХанЮнус #замерзла #младенец #девочка #мороз #холод
бьвыт / Others
25 декабря 2024 г.
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