ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
AZAL приостановил полеты в Грозный и Махачкалу
После крушения самолета Embraer-190 в Актау азербайджанская авиакомпания AZAL приостановила рейсы на Северный Кавказ до завершения расследования
AZAL приостановил полеты в Грозный и Махачкалу
Крушение пассажирского самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) / Фото: Reuters / Others
25 декабря 2024 г.

Azerbaijan Airlines (AZAL) объявила о приостановке пассажирских рейсов из Баку в Грозный и Махачкалу. Решение принято после катастрофы самолета Embraer-190 компании в казахстанском городе Актау.

«Полеты по остальным направлениям AZAL осуществляются согласно штатному расписанию», — сообщили в авиакомпании. Рейсы на Северный Кавказ будут возобновлены только после завершения расследования причин крушения.

Напомним, 25 декабря самолет AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, совершил аварийную посадку в Актау. На борту воздушного судна находились 69 человек: 64 пассажира и 5 членов экипажа. Среди пассажиров были граждане четырех стран: 42 человека из Азербайджана, 16 из России, шесть из Казахстана и три из Кыргызстана. По данным Генпрокуратуры Казахстана, в результате крушения выжили 32 человека. МЧС Азербайджана подтвердило гибель всех членов экипажа.

Предварительной причиной катастрофы в авиакомпании назвали столкновение с птицами. По свидетельствам очевидцев, после попадания птицы в двигатель на борту взорвался кислородный баллон. Однако некоторые источники указывают на возможный отказ системы управления. Ситуацию осложняет тот факт, что в тот же день Грозный подвергся атаке беспилотников, а на обломках самолета обнаружены повреждения, похожие на пробоины от снарядов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал воздержаться от преждевременных выводов о причинах крушения и объявил 26 декабря днем траура.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us