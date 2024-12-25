Azerbaijan Airlines (AZAL) объявила о приостановке пассажирских рейсов из Баку в Грозный и Махачкалу. Решение принято после катастрофы самолета Embraer-190 компании в казахстанском городе Актау.

«Полеты по остальным направлениям AZAL осуществляются согласно штатному расписанию», — сообщили в авиакомпании. Рейсы на Северный Кавказ будут возобновлены только после завершения расследования причин крушения.

Напомним, 25 декабря самолет AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, совершил аварийную посадку в Актау. На борту воздушного судна находились 69 человек: 64 пассажира и 5 членов экипажа. Среди пассажиров были граждане четырех стран: 42 человека из Азербайджана, 16 из России, шесть из Казахстана и три из Кыргызстана. По данным Генпрокуратуры Казахстана, в результате крушения выжили 32 человека. МЧС Азербайджана подтвердило гибель всех членов экипажа.

Предварительной причиной катастрофы в авиакомпании назвали столкновение с птицами. По свидетельствам очевидцев, после попадания птицы в двигатель на борту взорвался кислородный баллон. Однако некоторые источники указывают на возможный отказ системы управления. Ситуацию осложняет тот факт, что в тот же день Грозный подвергся атаке беспилотников, а на обломках самолета обнаружены повреждения, похожие на пробоины от снарядов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал воздержаться от преждевременных выводов о причинах крушения и объявил 26 декабря днем траура.